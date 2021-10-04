Глава НБУ: "Нет оснований говорить о моей отставке"

Кирилл Шевченко считает, что оснований для прекращения его полномочий нет.

Глава НБУ: "Нет оснований говорить о моей отставке"
Фото: LB.ua

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что оснований для прекращения его полномочий на посту нет. При этом он обращает внимание на усиление стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом, которое происходит в течение 2021 года.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью LB.uа.

"Скажите, а какие сегодня есть серьезные основания для моего увольнения? За все время пребывания на посту главы НБУ я делал все, что нужно для усиления стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом", - сказал Шевченко в ответ на вопрос о возможности отставки.

"У нас растет капитализация и прибыльность банковской системы. Сегодня, по моему мнению, с учетом моего «скромного» 27-летнего опыта в этой сфере, по сходству маржинальности (доходности, - LB.ua) и оптимизма такие же привлекательные условия для работы в системе я могу вспомнить только в такие годы, как 2005, 200 ", - добавил руководитель НБУ.

В частности, он акцентировал внимание на том, что за восемь месяцев 2021 года гривневые кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 15,4% (12,3% в годовом измерении). Также заметно ускорилось кредитование домохозяйств - до 21,8% с начала года (17,2% в годовом измерении). В частности, банки активно наращивают ипотечное кредитование.

"На мой взгляд, оснований говорить об отставке нет", - резюмировал Шевченко.

Однако при этом он признает, что информационные атаки на НБУ и его самого продолжаются.

Напомним, что 15 июля 2020 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ. 16 июля Верховная Рада назначила Шевченко главой Нацбанка.

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