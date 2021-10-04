Глава НБУ: "Нет оснований говорить о моей отставке"

Кирилл Шевченко считает, что оснований для прекращения его полномочий нет.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что оснований для прекращения его полномочий на посту нет. При этом он обращает внимание на усиление стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом, которое происходит в течение 2021 года.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью LB.uа.

"Скажите, а какие сегодня есть серьезные основания для моего увольнения? За все время пребывания на посту главы НБУ я делал все, что нужно для усиления стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом", - сказал Шевченко в ответ на вопрос о возможности отставки.

"У нас растет капитализация и прибыльность банковской системы. Сегодня, по моему мнению, с учетом моего «скромного» 27-летнего опыта в этой сфере, по сходству маржинальности (доходности, - LB.ua) и оптимизма такие же привлекательные условия для работы в системе я могу вспомнить только в такие годы, как 2005, 200 ", - добавил руководитель НБУ.

В частности, он акцентировал внимание на том, что за восемь месяцев 2021 года гривневые кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 15,4% (12,3% в годовом измерении). Также заметно ускорилось кредитование домохозяйств - до 21,8% с начала года (17,2% в годовом измерении). В частности, банки активно наращивают ипотечное кредитование.

"На мой взгляд, оснований говорить об отставке нет", - резюмировал Шевченко.

Однако при этом он признает, что информационные атаки на НБУ и его самого продолжаются.

Напомним, что 15 июля 2020 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ. 16 июля Верховная Рада назначила Шевченко главой Нацбанка.