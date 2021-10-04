"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование

Советник руководителя ОП пояснил, что тогда бизнес так защищался.

"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк
Фото: parlament.ua

В Офисе президента уверяют, что Владимир Зеленский безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних лет объясняют "особенностями рынка тех времен".

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

"На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В "оффшорном" материале, уточню, речь идет о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который, кстати, абсолютно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями. Очень показательно, что журналисты не "накопали" вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это совершенно четко свидетельствует, что президент Зеленский безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства", - сказал он.

Так советник президента прокомментировал расследование о офшорных схемах, опубликованное накануне изданием "Следствие Info".

По мнению Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса "Квартала" содержит "массу предположений, догадок и конспирологических привязок". По его словам, практически в полном объеме все это уже озвучивалась во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.

"Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальной задачей было - юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк утверждает, что после того времени в зависимости от реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики "Студии Квартал 95", мол, были и остаются прозрачными и "белыми". Соответственно, юридических претензий к ним никогда не было и быть не может.

По словам Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" в истории "ПриватБанка" также не основаны на фактах и является чистой конспирологией. Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с "ПриватБанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года, но "реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского".

Напомним, в результате новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, стали доступны документы Pandora Papers. В расследовании "Следствие Info" говорилось о том, что документы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Зеленского и его соратников.

Отмечалось, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский безвозмездно передал свою долю в офшорной компании Сергею Шефиру, который сейчас является советником главы государства.

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