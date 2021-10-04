Адвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на его приговор, - МИД

Адвокаты осужденного в Беларуси гражданина Украины Михаила Ференца уже оспаривают его приговор в апелляции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает "Радио Свобода".

Комментируя сообщение о приговоре, он уточнил, что речь идет не о новом деле.

"В тот же день МИД Украины выразил протест белорусской стороне: мы считаем дело украинца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Доказательств вины приведено не было. Сейчас приговор не вступил в силу, адвокаты уже подали апелляционную жалобу. Продолжим защищать интересы нашего гражданина всеми доступными средствами для его освобождения", - заявил Николенко.

Напомним, 20 сентября суд Заводского района Минска вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу и приговорил его к трем годам лишения свободы за якобы участие в "действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества".

Ранее Следственный комитет Беларуси заявил, что украинца судят за участие в протестах. 32-летний мужчина якобы принимал участие в акциях в Минске год назад, рисовал на стенах тараканов и искал единомышленников в Telegram-чатах.

В июле в белорусском городе Столин силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. В доме мужчиниы, который имеет вид на жительство в Беларуси, провели обыск, в котором участвовали пять сотрудников милиции. В украинца изъяли телефон и отвезли его в КГБ.