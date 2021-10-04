Разумков созвал на четверг внеочередное заседание Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента. Оно состоится в четверг в 16 часов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook.

Заседание созывалось по требованию 153 народных депутатов.

"В повестке дня - семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки", - пояснила Туний.

Фото: Facebook Ольга Туний

Фото: Facebook Ольга Туний

Ранее источники LB.ua в руководстве "Слуги народа" сообщали, что вопрос отозвания Разумкова с должности спикера Верховной Рады могут рассмотреть именно в четверг. Это можно сделать только в очередном, а не во внеочередном режиме.

В то же время сам Дмитрий Разумков говорит, что его отозвание на этой неделе маловероятное, поскольку, согласно процедуре, сначала он должен подготовить отчет о работе, также должна отчитаться Счетная палата по выполнению бюджета на 2021 год.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, проходившем 1-2 октября, собрали подписи за регистрацию постановления об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Подписи продолжили собирать и в Киеве . По последним данным, их уже есть 197 из 150 необходимых для регистрации постановления об отзыве.

После окончания сбора подписей их должен проверить Аппарат Верховной Рады.