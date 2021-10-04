Садовый назвал неизбежной "красную" зону во Львове

За последние сутки были госпитализированы 35 больных, и никто не был выписан.

Садовый назвал неизбежной "красную" зону во Львове
Фото: city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", - сказал Садовый в понедельник, 4 октября.

По его словам, за последние сутки были госпитализированы 35 больных, и никто не был выписан.

В связи с такой динамикой город вынужден открывать для приема больных новую больницу - восьмую.

"Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не были вакцинированы. Поэтому вакцинация важна", - добавил Садовый.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, - более 65%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20%;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Напомним, что во время весенней вспышки Львовская область была в "красной" зоне около месяца - с 25 марта по 26 апреля.

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