"Слуга народа" собрала 197 подписей за отставку Разумкова

197 депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" подписались за рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"За время проведения «большой фракции» в Трускавце под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве главы Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве ", - написала она в соцсетях.

По словам Палийчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает на 240 голосов народных депутатов за отставку Разумкова.

Фракция "Слуга народа" насчитывает 244 депутатов.

Напомним, Разумков сегодня заявил, что письма с подписями народных депутатов пока в аппарат не поступили.

Он заявил, что рассмотрение вопроса об отзыве главы Верховной Рады будет происходить по всем нормам регламента и продлится до десяти дней. За это время должно быть подготовлено отчет главы Верховной Рады Украины, а также отчет Счетной палаты о выполнении сметы на 2021 год.

Поэтому он считает, что его отставка не может состояться на этой пленарной неделе.