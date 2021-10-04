"Слуга народа" собрала 197 подписей за отставку Разумкова
Руководство фракции рассчитывает на 240 голосов.
197 депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" подписались за рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.
Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
"За время проведения «большой фракции» в Трускавце под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве главы Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве", - написала она в соцсетях.
По словам Палийчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает на 240 голосов народных депутатов за отставку Разумкова.
Фракция "Слуга народа" насчитывает 244 депутатов.
Напомним, Разумков сегодня заявил, что письма с подписями народных депутатов пока в аппарат не поступили.
Он заявил, что рассмотрение вопроса об отзыве главы Верховной Рады будет происходить по всем нормам регламента и продлится до десяти дней. За это время должно быть подготовлено отчет главы Верховной Рады Украины, а также отчет Счетной палаты о выполнении сметы на 2021 год.
Поэтому он считает, что его отставка не может состояться на этой пленарной неделе.