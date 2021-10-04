"Голос" имеет решение для обеспечения развития страны, - Кира Рудик

Рекордные цены на газ на мировых рынках - уже выше 1 200 долларов - ударят по всех, считает лидер партии «Голос» Кира Рудык. Она предлагает уменьшить потребление газа за счет повышения енергоефективности.

«Президент обещает нам, что тарифы для населения не вырастут и будут зафиксированы на уровне 7800 грн за 1000 куб. м. Но бюджетные учреждения (школы, больницы, библиотеки) платят по 33 тыс. грн. Промышленность будет платить еще дороже. Что это означает на практике? Что фиксация цены для населения не позволит людям сэкономить. Ведь рост расходов промышленности и бизнеса в целом приведет к инфляции и росту цен на все важные для людей товары и услуги. Именно поэтому газ по 1 200 долларов ударит по всем», - отметила Кира Рудык.

Для вакцинированных украинцев проблем с возможностью работать в локдаун действительно будет меньше. Но люди дела уже пострадали от коронакризы из-за отсутствия у власти понимание механизмов поддержки экономики, добавила лидер «Голоса».

Как на это все отвечает монобольшинство? Фейковым законом об олигархах. Попыткой заменить спикера Рады на более лояльного. Давлением на оппозицию. И тусовкой в Трускавце. В качестве бонуса правительство хочет повысить налоги для малого и среднего бизнеса (не для олигархов, им налоги никто повышать не собирается), чем еще больше провоцирует кризис, повышение цен и снижение уровня жизни.

«Последние новости доказывают, что для властной команды и ее союзников никакой "ответственной политики" не существует. Есть только собственные интересы и интересы их олигархического окружения. Но нам надо действовать и бороться за то, чтобы страна получила необходимые для развития решения, а украинцы - возможности заниматься своим делом и зарабатывать. Что предлагает «Голос»? Я еще две недели назад зарегистрировала законопроект, что обеспечит 10 млрд грн для поддержки предпринимателей в бюджете следующего года», - подчеркнула депутат.

«Голос» требует сделать акцент в бюджете на проекты по утеплению домов, установке счетчиков тепла и другие меры энергосбережения. Чем меньше потребление, тем меньше платить за любой цены на газ. Кроме того, энергомодернизация бюджетных учреждений - школ и больниц - должно быть ключевым приоритетом для любого «большого строительства».

Вместо принимать вместе с олигархами фейковый «закон об олигархах» - лишить олигархов контроля в госпредприятиях, на рынке жилищно-коммунальных услуг, лишить налоговых льгот и ввести адекватные рентные налоги на добычу руды и других полезных ископаемых, резюмировала Кира Рудык.