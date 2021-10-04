Рада отложила вопрос отставок в Кабмине, - Корниенко

"Никаких отставок на этой неделе не планируется".

Рада отложила вопрос отставок в Кабмине, - Корниенко
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на этой неделе не планирует рассматривать вопрос отставки министров.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в Верховной Раде 4 октября, передает "Украинская правда".

"Правительство работает. Я думаю, что сейчас надо готовиться к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы за ними, знаете, - не станет. Никаких отставок на этой неделе не планируется", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты фракции "Слуга народа" проведут отдельное заседание по кадровым вопросам в Кабинете министров.

Как сообщали LB.ua собственные источники в правительстве, в Кабмине на первую декаду октября запланированы кадровые ротации - могут быть уволены министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Вместе с тем министр культуры Александр Ткаченко, которого раньше тоже называли кандидатом на увольнение, в должности останется.

Кадровые вопросы были в повестке дня заседания "Слуги народа" в Трускавце, однако депутаты их не рассмотрели, а собрали подписи для отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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