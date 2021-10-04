В Киеве поймали боевика "Оплота"
Задержанный был наводчиком и добивал раненых.
Служба безопасности Украины нашла в одном из киевских хостелов боевика "ДНР", который входил в подразделение "Оплот" и служил под командованием Александра Азарова (Азара) в районе Ясиноватой.
Об этом сообщается на сайте СБУ и на сайте Офиса генпрокурора.
Задержанный является жителем Донецка, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2014 году. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.
"Я участвовал в боевых действиях на стороне "ДНР" в "Оплоте". Был наводчиком, стреляли по стороне Украины. Добивал раненых. Каюсь", - рассказал боевик после задержания.
В Киеве он находился временно и планировал выехать в РоSSию.
Ему сообщили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и по решению Шевченковского районного суда Киева отправили за решетку на время досудебного расследования.