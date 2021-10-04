В Киеве поймали боевика "Оплота"

Служба безопасности Украины нашла в одном из киевских хостелов боевика "ДНР", который входил в подразделение "Оплот" и служил под командованием Александра Азарова (Азара) в районе Ясиноватой.

Об этом сообщается на сайте СБУ и на сайте Офиса генпрокурора.

Задержанный является жителем Донецка, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2014 году. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

"Я участвовал в боевых действиях на стороне "ДНР" в "Оплоте". Был наводчиком, стреляли по стороне Украины. Добивал раненых. Каюсь", - рассказал боевик после задержания.

В Киеве он находился временно и планировал выехать в РоSSию.