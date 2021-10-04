Грузия назначила нового посла в Украине

Георгий Закарашвили изменил Теймураза Шарашенидзе, который занимал должность посла с сентября 2019 года.

Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Украине, Нидерландах, Польше , Швеции и Мексике.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает грузинская служба "Радио Свобода".

Георгий Закарашвили, в последнее время был директором политического департамента МИД Грузии, с 1 октября 2021 года назначен послом в Украине.

Закарашвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2004 года. В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РоSSии, а в 2007-2011 годах - старшим советником.

С 2012 по 2016 год Закарашвили уже занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине.

Закарашвили изменил Теймураза Шарашенидзе, который занимал должность посла с сентября 2019 года.

Напомним, Грузия отозвала Шарашенидзе с Киева весной 2020 года. Это произошло из-за обострения в отношениях двух стран, которое стало следствием назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

На свою должность Шарашенидзе вернулся почти через год, в апреле 2021 года.