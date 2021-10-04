Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого вечером 1 октября задержали по возвращении на родину, написал письмо из тюрьмы.

Он прокомментировал результаты местных выборов и заявил, что дни правящей партии подходят к концу.

"У нас отличные результаты на последних выборах. Это правительство всегда легко выигрывало местные выборы, обычно им не нужно было никаких дополнительных усилий, не требовалось никакого дополнительного напряжения. Когда они думали, что люди уже наконец сломлены, в каждом крупном городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает "Единое национальное движение". Это означает только одно - мы не только не сдались, но и боролись еще настойчивее. Дни правительства "Грузинской мечты" подходят к концу. Я горжусь вами!", - обратился к грузинам экс-президент.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и объявил голодовку.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году, он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Украину только после того, как полностью отбудет заключение.

Заметим, что на местных выборах в Грузии, которые состоялись в минувшую субботу, уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта".