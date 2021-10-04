Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах", - Кулеба

"Начнем наконец себя уважать".

Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах", - Кулеба
Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я министр, который меньше всего в Украине встречается с послами "Большой семерки", хотя это мои непосредственные подопечные. Я считаю, что вообще иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. И это тоже то, что нужно менять . Это наша внутренняя проблема, потому что мы сами себе ее создали", - рассказал Кулеба.

Министр пояснил, что иногда украинские послы не могут попасть к его визави, министрам в других странах мира, потому что есть 33 уровня, с которыми их заставляют переговорить до этого.

"Начнем наконец себя уважать. Это никоим образом не влияет на мое личное отношение к иностранным послам здесь, они все замечательные люди, и послы G7 очень хорошие у нас сейчас, я благодарен им за то, что они действительно хотят помогать Украине. Но какие-то базовые правила взаимного уважения должны в отношениях быть", - подчеркнул глава украинского МИД.

"Мы им должны быть благодарны за поддержку, мы должны уважать их, но надо прекратить постоянно играть вторым номером в отношении партнеров", - добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что хочет, чтобы Украину уважали.

"То, что мне сейчас навязывают ярлык, что я хочу всех со всеми перессорить, - это просто элемент внутриполитической борьбы. Но я хочу только одного - чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой", - добавил он.

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