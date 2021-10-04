Корниенко о возможности лишения Разумкова мандата: "Надо проверить"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после отзыва с должности главы Верховной Рады. По его словам, партия также может рассмотреть возможность лишения Разумкова мандата.

Об этом Корниенко сказал во время брифинга в понедельник, отвечая на вопрос, пустят ли Разумкова назад во фракцию.

"После всего того, что мы слышим в свой адрес за последние две недели, я бы на месте коллег точно не голосовал "за". Как минимум, сравнение с [диктаторскими законами] 16 января - это сомнительно звучит, особенно от человека, который последовательно не голосует на СНБО за какие-либо вопросы против пророSSийских агентов", - сказал он.

Разумков был первым номером избирательного списка "Слуги народа" в 2019 году, но во фракцию входил менее суток. В августе 2019 года был избран главой Верховной Рады, который по должности не может входить в состав какой-либо фракции, поэтому Разумков сразу вышел из "Слуги народа".

"Является ли это основанием для снятия мандата съездом? Надо проверить. В любом случае решение будет принимать съезд, а не Корниенко лично", - сказал Корниенко по этому поводу.

Он добавил, что, возможно, понадобится разъяснение Центральной избирательной комиссии, но к тому времени Разумков сможет поработать внефракционным депутатом.

"Внефракционные депутаты имеют широкий спектр прав на заседаниях. Они могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт «Разное» по пятницам, записываться на час вопросов к правительству, могут брифинг давать раз в две недели - это широкий инструментарий", - пошутил Корниенко.

"Дмитрий Александрович сможет показать себя, принять участие в дискуссиях, комитет выбрать. У нас много квот в комитетах для внефракционных, есть, кажется, квота в спортивном. Можно найти себе где-то место", - сказал он.

Напомним, что Разумков ранее заявил, что не собирается возвращаться во фракцию "Слуга народа" и не считает, что его могут лишить за это мандата.

По статье 81 Конституции Украины, полномочия народного депутата могут быть досрочно прекращены в случае "невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции".