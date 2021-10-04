Власть должна не заморозить, а снизить тарифы, - Тимошенко

«Батькивщина» призывает принять законопроект №4680 о направлении на потребности людей газа отечественной добычи.

Власть должна не заморозить, а снизить тарифы, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Сегодня в стране есть возможность не только не повышать, но и вообще снизить для населения цены на газ, себестоимость которого составляет одну гривну. Для этого нужно принять законопроект №4680 о направлении на потребности людей газа отечественной добычи. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

«Я не понимаю, почему парламент молчит, почему сейчас речь идет о том, что цены не повышаются, в то время, как в восемь раз дороже себестоимости продают газ. Разве это норма? Это означает, что в НАК «Нафтогазе» эту коррупцию надо покрыть?» - возмутилась Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что «Батькивщина» инициировала вместе со всеми фракциями, кроме «Слуги народа», создание Временной следственной комиссии по расследованию коррупции в НАК «Нафтогазе».

«Надо говорить не о том, что тарифы на газ и тепло не повышаются, а о том, что они снижаются. Себестоимость составляет одну гривну, а людям продают по восемь без транспортировки. Детским садикам, школам, больницам продают в 13 раз дороже. Разве это нормально? Коррупция просто захлестнула страну», - отметила глава "Батькивщины".

Юлия Тимошенко призвала включить в повестку дня постановление о создании ВСК, а также принять законопроект «Батькивщины» №4680, которым возвращается порядок, когда украинский газ отдается украинцам по украинской цене.

«Сейчас надо людей спасать и экономику, которая дает такую инфляцию, такой рост цен, что люди скоро не смогут за хлеб платить. Поэтому прекратите махинации и займитесь делом!» - отметила лидер «Батькивщины».

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