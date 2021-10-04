Подписные листы по рассмотрению отзыва Разумкова в Аппарат Верховной Рады еще не поступили

"Будет 226 - будет новый глава Верховной Рады. Не будет 226 - будем продолжать дальше работать с вами».

Подписные листы по рассмотрению отзыва Разумкова в Аппарат Верховной Рады еще не поступили
Фото: facebook/Слуга Народу

По состоянию на утро 4 октября подписные листы относительно процедуры снятия Дмитрия Разумкова с должности главы парламента в Аппарат Рады не поступали.

Об этом Разумков сообщил на брифинге по результатам заседания согласительного совета.

"Поступят письма, они проверяются, после этого возвращаются коллегам, идет письмо о начале этой процедуры, имеет она не более 10 дней. Готовится отчет главы ВР, отчет Счетной палаты по выполнению сметы за год. Материалы должны быть розданы не позднее чем за два дня до рассмотрения. Пройдем в стопроцентном соответствии с Регламентом. Далее Верховная Рада определится. Будет 226 - будет новый глава Верховной Рады. Не будет 226 - будем продолжать дальше работать с вами", - отметил он.

Разумков добавил, что в случае его снятия с должности он как депутат-списочник, согласно закону, не избавится мандата. "Согласно закону - нет, а так - у нас разное бывает", - заявил он.

Источники LB.ua в "Слуге" говорят, что голосование за отзыв с должности спикера планируют провести в четверг, 7 октября.

Зато собеседники LB.ua в окружении спикера убеждены: процедура займет примерно две недели - поскольку по регламенту ВР спикер должен подготовить отчет о своей работе и о выполнении сметы Верховной Рады в текущем году. Также свое заключение должна подготовить и Счетная палата.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, проходившем 1-2 октября, собрали подписи за регистрацию постановления об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

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