Разумков: "Когда комитет направляет в Аппарат ВР закон не тот, который голосовался в стенах Верховной Рады, - это уже подлог"

Спикер пообещал, что подпишет принятый на прошлой неделе "антиолигархический закон" только после того, как он поступит "в корректном виде".

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что подпишет принятый на прошлой неделе "антиолигархический закон" только после того, как он поступит "в корректном виде".

Об этом он сообщил на заседании согласительного совета.

"Закон об олигархах. Хорошо, что получаю информацию из СМИ , но здесь начали рассказывать, что кто-то что-то где-то прячет. Докладываю, что ничто не может укрыться в стенах ВР. Когда комитет направляет в Аппарат ВР, понимая, что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах Верховной Рады, - это уже подлог", - заявил он.

Разумков обратился в комитет по закону об олигархах.

"То, что вам что-то не нравится, или вы наделали ошибок при непрофессиональной подготовке к рассмотрению закона, и пошли по непонятной процедуре в зале ВР, - это проблемы комитета. Комитет не Рада, решение принимает украинский парламент. И за то, за что голосует, украинский парламент, я как спикер должен подписать. Это решение Конституционного суда. Подписывается только тот закон, который голосований в зале. Те правки, которые ставились на голосование, те, которые ставились на отклонение, или в редакции, которая осталась в комитете " , - заявил он.

Напомним, что законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) принимался под протест оппозиционных фракций и блокирования трибуны. Дмитрий Разумков в это время находился на самоизоляции из-за повторного заболевания ковидом.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок. При этом во время голосования по "спецпроцедуре" одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Речь идет о поправки под номерами 396, 398, 406. В частности, правка 398 авторства самого Разумкова, что предусматривает: решение о признании лица олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по представлению независимой комиссии, которая создается для рассмотрения таких вопросов. Зато в поправке 406 говорится, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО.

По мнению ряда народных депутатов, в частности главы фракции «Голос» Ярослава Железняка, из-за упомянутой коллизии закон придется переголосовывать. Вместе с тем спикер убежден, что переголосовывать не нужно, президент должен или вернуть документ в Верховную Раду со своими предложениями, или подписать его и затем вносить изменения в него другим законопроектом.

В свою очередь представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский подчеркнул: взаимоисключающие правки не были проголосованы, поэтому спикер должен завизировать закон и передать его на подпись президенту. А коллизия, о которой говорил Дмитрий Разумков, вызванная неточностями в стенограмме, которые первый вице-спикер Руслан Стефанчук исправил на следующий день, зачитав изменения в стенограмму предыдущего заседания.