Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" на саммите Украина - ЕС
"Мы требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но надо реалистично оценивать".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина - Евросоюз 12 октября будет принято ряд прорывных решений.
Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".
"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан. Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - сказал Кулеба.
Саммит состоится в Киеве.
Напомним, что год назад на саммите Украина - ЕС было подписано три соглашения с Европейской комиссией и три соглашения с Европейским инвестиционным банком о финансировании различных проектов.