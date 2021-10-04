Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" на саммите Украина - ЕС

"Мы требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но надо реалистично оценивать".

Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" на саммите Украина - ЕС
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина - Евросоюз 12 октября будет принято ряд прорывных решений.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан. Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - сказал Кулеба.

Саммит состоится в Киеве.

Напомним, что год назад на саммите Украина - ЕС было подписано три соглашения с Европейской комиссией и три соглашения с Европейским инвестиционным банком о финансировании различных проектов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗОФигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗО
В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в МинскеВ Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске
Блок рекламы


Похожие новости
Украина просит Грузию допустить к Саакашвили консула, - МИДУкраина просит Грузию допустить к Саакашвили консула, - МИД
Украина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - МонастырскийУкраина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - Монастырский
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Украина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИДУкраина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИД
Евросоюз анонсировал визовые ограничения для белорусских чиновниковЕвросоюз анонсировал визовые ограничения для белорусских чиновников
Кулеба: Зеленский будет вести разговор с Путиным с наступательных позицийКулеба: Зеленский будет вести разговор с Путиным с наступательных позиций
Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"
Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"
Украина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - ЕрмакУкраина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - Ермак
Арахамия анонсировал кадровые ротации в правительстве в первой декаде октябряАрахамия анонсировал кадровые ротации в правительстве в первой декаде октября
Последние новости
Подгружаем последние новости