Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" на саммите Украина - ЕС

"Мы требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но надо реалистично оценивать".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина - Евросоюз 12 октября будет принято ряд прорывных решений.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан. Мы, безусловно, жмем на ЕС , требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - сказал Кулеба.

Саммит состоится в Киеве .