"Слуга народа" отказала Разумкову в заседании фракции

Во фракции ответили, что эта встреча не имеет смысла.

"Слуга народа" отказала Дмитрию Разумкову в проведении заседания фракции для обсуждения его отзыва с должности спикера Верховной Рады. Глава парламента предлагал провести заседание сегодня, в понедельник.

Об этом Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета.

"Была предложена встреча фракции "Слуга народа" сегодня на 18:00. По инициативе, которая поступила от коллег, об отзыве главы Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе, что смысла в такой встрече нет", - отметил Разумков. Он обратился к главе партии СН Александру Корниенко с вопросом, правильно ли он все понял.

Корниенко подтвердил, что Разумков понял это письмо правильно.

"Позиция выработана, и очень хорошо, что она придерживается только одной точки зрения, другие точки зрения не нужны. Это действительно принципы демократии", - сыронизировал Разумков.

Он добавил, что готов встретиться с представителями других фракций и групп, если есть необходимость в обсуждении его работы.

Напомним, что 30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия обратился к Разумкову с просьбой распорядиться выдать подписные листы для сбора голосов за рассмотрение вопроса отзыва главы парламента.

Подписи за это собирали в Трускавце, где проходило заседание фракции. Самого Разумкова туда не пригласили. Арахамия объяснил это тем, что спикер ВР не является членом фракции. В то же время первый вице-спикер, который также является внефракционным, на заседании был.

Разумков отметил, что не честно обсуждать его отзыв без него самого, и предложил "слугам народа" встретиться в понедельник.