Разумков: "Процедуры, в том числе и отзыв головы Верховной Рады, будет происходить по регламенту"

"Пока я голова Верховной Рады, здесь будет работать закон".

Разумков: "Процедуры, в том числе и отзыв головы Верховной Рады, будет происходить по регламенту"
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал процедуру сбора подписей за рассмотрение его отзыва с должности.

На заседании согласительного совета он заявил, что это будет происходить по регламенту.

"Подписные листы были выданы в тот же день, даже два пакета, чтобы всем хватило, ну, чтобы "наверняка". Вижу в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедуры, в том числе и отзыв головы Верховной Рады, будет происходить по регламенту. Иного не будет", - заверил Разумков.

Он добавил, что "пока я голова Верховной Рады, здесь будет работать закон".

"Потом что будет - посмотрим, может, будем делать так, как это происходило в позапрошлый четверг (когда принимали закон об олигархах. - Ред.). Но пока регламент и Конституция будут работать", - заявил он.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, проходившем 1-2 октября, собрали подписи за регистрацию постановления об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Процедура была инициирована главой фракции СН Давидом Арахамией.

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