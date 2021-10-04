В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину

Только через шесть лет - после "выполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили полностью отсидит тюремный срок, хотя и требует возвращения в Украину.

Об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил в интервью телеканалу "Имеди".

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. На сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией", - заявил премьер-министр Грузии.

Гарибашвили отметил, что в правительстве никто не освободит Саакашвили, "если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит". Также он поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать политика.

Глава грузинского правительства также подчеркнул, что задержание Саакашвили не станет причиной ухудшения отношений между Грузией и Украиной.

"У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более, что он в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений", - констатировал Гарибашвили.

Саакашвили, по его словам, осознал свое плачевное положение в грузинской тюрьме, "вспомнил о своем украинском гражданстве и требует возвращения в Украину". Премьер-министр пообещал, что Саакашвили вернется, но только через шесть лет - после "выполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда".

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.