Число жертв взрыва возле мечети в Кабуле возросло до восьми

Еще 20 человек получили ранения.

В результате взрыва у входа в кабульскую мечеть Ейдгах погибли не менее восьми человек. Еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сетевое информационное издание Aamaj News.

"Сегодня в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере восемь человек, еще 20 ранены", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Афганистана.

Местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери пресс-секретаря движения "Талибан" Забихулла Муджахида.

Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

Ранее глава отдела по связям с общественностью министра внутренних дел в правительстве талибов Сайед Хости сообщил, что в связи с нападением на мечеть арестованы три человека.

Хости не уточнил, принадлежат ли задержаны к какой-то экстремистской группировки.