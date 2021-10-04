Число жертв взрыва возле мечети в Кабуле возросло до восьми
Еще 20 человек получили ранения.
В результате взрыва у входа в кабульскую мечеть Ейдгах погибли не менее восьми человек. Еще 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сетевое информационное издание Aamaj News.
"Сегодня в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере восемь человек, еще 20 ранены", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Афганистана.
Местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери пресс-секретаря движения "Талибан" Забихулла Муджахида.
Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.
Ранее глава отдела по связям с общественностью министра внутренних дел в правительстве талибов Сайед Хости сообщил, что в связи с нападением на мечеть арестованы три человека.
Хости не уточнил, принадлежат ли задержаны к какой-то экстремистской группировки.