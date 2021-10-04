Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера, - СМИ

О возвращении экс-президента на родину не знал практически никто.

Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера, - СМИ
Фото: interpressnews.ge

Михаил Саакашвили, которого вечером 1 октября задержали в Грузии, попал в страну, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера.

Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на неназванный источник.

Родственник водителя трейлера Элгуджа Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Мужчина якобы является также владельцем квартиры в Тбилиси, в которой было задержано Михаила Саакашвили.

Ранее прокуратура назвала только инициалы мужа Э. Ц. Ему предъявлено обвинение в сокрытии преступлений.

По информации того же источника грузинского издания, трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно предположить, что грузовик прибыл в порт на пароме из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.

При этом источник опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Собеседник грузинского СМИ утверждает, что снято в Батуми видео было записано накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложено в сеть уже из Тбилиси.

По данным CNews, о возвращении Михаила Саакашвили на родину не знал практически никто, в том числе его ближайшие соратники.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

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