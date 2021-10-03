Число жертв взрыва у мечети в Кабуле возросло до восьми

Еще 20 человек получили ранения.

Число жертв взрыва у мечети в Кабуле возросло до восьми
Фото: edition.cnn.com

В результате взрыва у входа в кабульскую мечеть Ейдгах погибли не менее восьми человек. Еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сетевое информационное издание Aamaj News.

"Сегодня в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере восемь человек, еще 20 ранены", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Афганистана.

Местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери пресс-секретаря движения "Талибан" Забихулла Муджахида.

Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

Ранее глава отдела по связям с общественностью министра внутренних дел в правительстве талибов Сайед Хости сообщил, что в связи с нападением на мечеть арестованы три человека.

Хости не уточнил, принадлежат ли задержаны к какой-то экстремистской группировки.

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