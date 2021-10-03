Среди Pandora Papers имеются данные о 10 компаний, связанных с "Кварталом 95" - "Следствие инфо"

По данным журналистов, в 2012 году, когда проект "Квартал 95" перешел на телеканал "1+1", было создано ряд оффшорных компаний.

Среди более 10 млн документов международного проекта Pandora Papers нашли данные о 10 компаний, связанных с компаниями Владимира Зеленского и его партнеров по "Квартала 95".

Об этом сообщается в расследовании журналистов "Следствия Инфо". По их данным, в 2012 году, когда проект "Квартал 95" перешел на телеканал "1+1", было создано ряд оффшорных компаний, на которые шли оплаты за телепродукты.

"Сеть помогал создавать оффшорный регистратор Fidelity и украинский адвокат Юрий Азаров", - говорится в расследовании.

"Начиная с 2012 года у компаний, связанных с 95 кварталом, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре, менялись номинальные владельцы и директора и владельцы. В сердце сети - Maltex Multicapital, которая поровну разделена между компаниями Зеленского, братьев Шефиров и Андрея Яковлева", - говорится в расследовании.

По словам журналистов, трастовую декларацию подписывал нынешний глава СБУ Иван Баканов. Его фирма выступила номинальным владельцем Maltex.

13 марта 2019 года Юрий Азаров подписал документ о передаче акций "Мальтекс" - фирма Шефира бесплатно получила четвертую часть собственности "Мальтекс" от фирмы Зеленского. То есть фактически эта доля миллионного бизнеса была подарена, утверждают журналисты.

"Документы по Pandora свидетельствуют, что по крайней мере один раз в 2012 году оффшорная компания, связанная с группой 1+1 Коломойского, заплатила более миллиона долларов оффшорной фирме Зеленского и друзей Британских Виргинских островов", - утверждают расследователи.

SVT Filma на половину принадлежит Maltex. Средства, как заявили расследователи, шли за программу "Рассмеши комика". В общем, как утверждается, было переведено 40 миллионов долларов. По словам источников журналистов, перевод средств шел через кипрский филиал ПриватБанка, который тогда принадлежал Коломойскому. Эти 40 млн были переведены как вклад в уставный капитал. Инвестором выступили структуры Коломойского.

В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из ПриватБанка, совладельцем которого ранее был Коломойский.

Кроме того, по данным источников "Следствия Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал ПриватБанка - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы.

Соучредитель "Квартала" Борис Шефир в комментарии журналистам сообщил, что оффшоры были задействованы для защиты бизнеса от угроз "бандитов, которые приходят к власти". По его словам, сейчас бизнес переводят из оффшоров в Украину.