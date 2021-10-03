В деле Шефира вызвано "много людей с очень известными именами", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце сообщил, что по делу покушения на его первого помощника Сергея Шефира в правоохранительные органы вызвали много людей с "очень известными именами".

"Было покушение на убийство, это 100% информация. Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, распространять. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, там идет следствие. Многие люди вызваны, я знаю, с очень известными именами. С кем-то из них общался Сергей (Шефир, - ред.), кого-то знал, кого-то подозревает - я не знаю. Многие люди вызваны в соответствующие правоохранительные органы", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что ему докладывают о некоторых деталях расследования, поэтому у него и есть уверенность, что исполнителей найдут.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Шефир часто встречался с олигархами, Зеленский сказал, что ему известно лишь о встрече с Ахметовым. По его словам, это происходило в связи с "несколькими сложными моментами", среди которых Доброполье (шахты предприятия "Добропольеуголь", которое холдинг Ахметова контролировал с 2011 года, а в январе 2021-го официально передал его государству, - ред.), много энергетических моментов и угольных проблем.

"С другими я не знаю, встречался ли он. Вызывали их? Мне кажется, я не имею права говорить об этом, честно", - отметил президент.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ".

Как заявил Шефир журналистам в Трускавце, он является "советником президента в классическом значении" и доступа к секретным документам не имеет.