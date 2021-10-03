Владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинение

Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинения владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался экс-президент Михаил Саакашвили, который находился в розыске.

В заявлении надзорного ведомства указано, что обвинения предъявлены гражданину Грузии Э. Ц. по статье "Укрывательство преступлений" в связи с фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили, передает Інтерфакс-Україна.

По данным прокуратуры, в рамках расследования установлено, что Э.Ц. знал, что Саакашвили разыскивали сотрудники правоохранительных органов Грузии за совершение тяжкого преступления, однако, несмотря на это, предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

В прокуратуре отмечают, что Э.Ц. был задержан 1 октября, ему грозит срок тюремного заключения от 1 до 4 лет.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, Саакашвили на родине грозит минимум шестилетний тюремный срок. Три судебные инстанции заочно признали экс-президента виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, приговорив его к шести годам лишения свободы.

Саакашвили также является фигурантом дела о растрате 9,2 миллиона лари, разгона акции протеста 7 ноября 2007 года, разгрома телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца "Имеди" Бадри Патаркацишвили.

Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.