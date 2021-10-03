На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного
Фото: facebook/ОТГ «Север»

С начала воскресенья, 3 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В одном из случаев оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Так, в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Наши защитники открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 2 октября, в районе боевых действий на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, в трех случаях применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

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