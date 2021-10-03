В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человека

Ответственность за нападение на себя никто не взял.

В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человека
Фото: edition.cnn.com

В Кабуле произошел взрыв у мечети, в результате которого погибли два человека и столько же получили ранения.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью министра внутренних дел в правительстве талибов Сайеда Хосте.

По его словам, в связи с нападением арестовали трех человек.

Хосте не уточнил, принадлежат ли задержанные к какой-то экстремистской группировке.

Ранее о гибели гражданских в результате взрыва у входа в мечеть, где должна была состояться молитва об его умершей матери, сообщил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Ответственность за нападение на себя никто не взял.

Напомним, в мае в Афганистане в результате взрыва в кабульской школе для девочек погибли 85 человек. Еще 147 человек получили ранения.

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