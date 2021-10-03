В США десятки тысяч человек приняли участие в марше за право женщин на аборты
В Вашингтоне протесты сосредоточились у Верховного суда.
В США десятки тысяч активистов приняли участие в марше за право женщин на аборт, который состоялся в субботу, 2 октября. Об этом пишет apnews.com.
В Вашингтоне, в частности, протесты сосредоточились у Верховного суда страны. Демонстранты заполонили улицы вокруг суда, выкрикивая "Мое тело, мой выбор" и громко аплодируя под удар барабанов.
Перед тем, как отправиться на марш, они собрались на площади у Белого дома, размахивая табличками с надписями "Береги свою матку", "Я люблю того, кто сделал аборт" и "Аборт - это личный выбор, а не юридическая дискуссия". Некоторые носили футболки с надписью "1973", ссылаясь на знаковое решение "Роу против Уэйда", которое сделало аборт законным для нескольких поколений американских женщин.
Демонстрации прошли за два дня до начала нового срока полномочий Верховного Суда, который будет решать будущее права на аборт в Соединенных Штатах. Отметим, назначение в свое время судей в ВС США по номинации президента Дональда Трампа усилило консервативный контроль над институцией.
Напомним, Верховный суд США постановил оставить действующим закон штата Техас, который запрещает большинство абортов. Закон вступил в силу с 1 сентября.
Это самый строгий закон, касающийся права на аборт в США. По меньшей мере в 12 других штатах были приняты законы о запрете абортов на ранней стадии беременности, но во всех случаях вступление в силу было заблокировано.
За день до марша администрация президента США Джо Байдена призвала федерального судью заблокировать этот законодательный акт.