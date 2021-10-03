В США десятки тысяч человек приняли участие в марше за право женщин на аборты

Фото: ЕРА/UPG

В США десятки тысяч активистов приняли участие в марше за право женщин на аборт, который состоялся в субботу, 2 октября. Об этом пишет apnews.com.

В Вашингтоне, в частности, протесты сосредоточились у Верховного суда страны. Демонстранты заполонили улицы вокруг суда, выкрикивая "Мое тело, мой выбор" и громко аплодируя под удар барабанов.

Перед тем, как отправиться на марш, они собрались на площади у Белого дома, размахивая табличками с надписями "Береги свою матку", "Я люблю того, кто сделал аборт" и "Аборт - это личный выбор, а не юридическая дискуссия". Некоторые носили футболки с надписью "1973", ссылаясь на знаковое решение "Роу против Уэйда", которое сделало аборт законным для нескольких поколений американских женщин.

Фото: ЕРА/UPG

Демонстрации прошли за два дня до начала нового срока полномочий Верховного Суда, который будет решать будущее права на аборт в Соединенных Штатах. Отметим, назначение в свое время судей в ВС США по номинации президента Дональда Трампа усилило консервативный контроль над институцией.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, Верховный суд США постановил оставить действующим закон штата Техас, который запрещает большинство абортов. Закон вступил в силу с 1 сентября.

Это самый строгий закон, касающийся права на аборт в США . По меньшей мере в 12 других штатах были приняты законы о запрете абортов на ранней стадии беременности, но во всех случаях вступление в силу было заблокировано.