На местных выборах в Грузии уверенно побеждает правящая партия

"Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей.

На местных выборах в Грузии уверенно побеждает правящая партия
Фото: ЕРА/UPG

В Грузии на местных выборах на 99,92% избирательных участков побеждает правящая правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на ЦИК.

По пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили, – 30,7%.

Напомним, в 2020 году грузинская оппозиция отказалась признать результаты выборов в парламент. На фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, антиправительственных протестов и задержания лидера "ЕНД" Ники Мелия глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса.

Сделка оказалась приемлемой для "Грузинской мечты", а также для большей части оппозиционных партий, которые его подписали и заняли свои места в парламенте, чтобы обеспечить имплементацию договора. "Единое национальное движение", "Лейбористская партия Грузии" и "Европейская Грузия" отказались подписывать соглашение.

Документ предусматривал проведение реформ, а также содержал пункт о том, что если на местных выборах правящей партии не удастся набрать более 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Ее представители заявили, что досрочных парламентских выборов не будет, даже если правящая партия наберет на местных выборах 1% голосов избирателей.

Отметим, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили накануне выборов приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Его задержали правоохранители и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

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