Зеленский не знает деталей ДТП с участием нардепа Трухина

Что именно произошло - должны установить правоохранители.

Зеленский не знает деталей ДТП с участием нардепа Трухина
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не знает деталей ДТП с участием народного депутата от “Слуги народа” Александра Трухина, в которой пострадали 6 человек.

Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце.

"Я не могу знать деталей всех уголовных кейсов, которые происходят при ДТП. Там никто не погиб, там, Слава Богу, все живы. И это самое главное. Я не могу знать все, хотя хочу", - сказал он.

Президент отметил, что нужно дождаться завершения расследования.

"Я знаю, что господин Трухин попал в ДТП, пусть правоохранительные органы скажут, что там произошло, кто виноват", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что "если бы там что-то такое произошло, то человека бы уже не было".

Напомним, авария с участием депутата произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе, двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Дело расследует ГБР.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 октября заявила, что в деле ДТП Трухина ничего не замалчивается.

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