Зеленский: встреча с Путиным тет-а-тет может иметь неожиданный результат

Президент Украины считает, что Нормандская встреча в том или ином формате состоится.

Зеленский: встреча с Путиным тет-а-тет может иметь неожиданный результат
Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с главой РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время брифинга в Трускавце.

"Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом РоSSийской Федерации. Мне, действительно, понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что роSSийская сторона, окружение президента РоSSии не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - сказал президент.

По его мнению, проведение встречи может приблизить согласие Украины пойти на уступки и не обсуждать те или иные вопросы. Однако Украина пока такого себе позволить не может.

«Мы позволить себе такого не можем, но я считаю, что не надо сосредотачиваться на конкретной адженди", - отметил Зеленский.

По его словам, все зависит от того, "как пойдет встреча". "Я в любом случае считаю, что там будет результат, потому что должен быть. Потому что русскому народу он также нужен", - отметил президент Украины.

Зеленский также добавил, что Нормандская встреча в том или ином формате состоится. "Я готов к встрече в Нормандском формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона продолжает работать над возможной двухсторонней встречей президентов Украины и РоSSии Владимира Зеленского и Владимира Путина.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Представитель Путина потом добавил, что "такой темы, как Крым" для обсуждения между Украиной и Россией не существует.

12 сентября спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма.

В Кремле ответили, что встречи не будет, если Украина будет настаивать на обсуждении Крыма.

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