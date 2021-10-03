Возвращением Саакашвили занимаются все украинские дипломатические учреждения - Зеленский

Возвращением арестованного в Грузии главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили занимаются все дипломатические учреждения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце.

"Я, как президент Украины, постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины различными возможностями, которые у меня есть. Господин Саакашвили является гражданином Украины. Поэтому его это также касается", - cказал Зеленский.

По его словам, вопросом Сакакашвили занимаются все институты – Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии

"И на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров - мы все будем этим заниматься", - президент.

Он отметил, что не знал об этом решении Саакашвили и считает его неправильным.

"По поводу интересного человека Саакашвили. Я не знал, что он уехал в Грузию, я был очень удивлен. Увидел об этом в прессе. Заранее я об этом не знал, о его решении. Считаю, что это неправильно, он в государственной власти находится. Надо понимать все детали и все риски для нашего государства также", - сказал Зеленский.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, Саакашвили на родине грозит минимум шестилетний тюремный срок. Три судебные инстанции заочно признали экс-президента виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, приговорив его к шести годам лишения свободы.

Саакашвили также является фигурантом дела о растрате 9,2 миллионов лари, разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, разгрома телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца "Имеди" Бадри Патаркацишвили.

Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он утратил грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.