Ляшко: В Харькове уже начался монтаж линии для производства украинской вакцины против ковида

Производство вакцины должно начаться в 2022 году.

Ляшко: В Харькове уже начался монтаж линии для производства украинской вакцины против ковида
Фото: Lb.ua

В Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, пишет телеканал “Дом”.

Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году.

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестицию намного большую. До конца этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - рассказал Ляшко.

Как пишет Укринформ, ученые Национальной академии наук Украины работают над двумя типами вакцин против коронавируса.

По словам директора Института биохимии им. Палладина Сергея Комиссаренко, "мы можем сделать отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna".

Напомним, о производстве украинских вакцин говорил в апреле бывший министр охраны здоровья Украины Максим Степанов. Он считал, что для этого и нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

8 октября 2020 года на встрече с премьером Британии Борисом Джонсоном президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовление вакцины от коронавируса.



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