Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
В воскресенье враг еще не стрелял.
В течение субботы, 2 октября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
У Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции наших защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Нью-Йорка роSSийско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганское.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.
По состоянию на утро воскресенья, 3 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в течение пятницы, 1 октября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых - удовлетворительное.