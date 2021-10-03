Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня

В воскресенье враг еще не стрелял.

Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ukrinform.ua

В течение субботы, 2 октября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

У Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции наших защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Нью-Йорка роSSийско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганское.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на утро воскресенья, 3 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 1 октября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых - удовлетворительное.

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