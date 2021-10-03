ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИ

Эта база должна показать солидарность с украинским государством из-за длительной агрессии РоSSии.

ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИ
Фото: cow.org.ua

Европейский Союз рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag.

Эта база должна показать солидарность с украинским государством из-за длительной агрессии РоSSийской Федерации.

По данным газеты, из-за напряжения между Украиной и РФ, в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Известно, что запрос на создание такой миссии дали главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны Украины, которые направили в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Напомним, в июне Жосеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии относительно стратегии отношений с Россией. Согласно ему, политика Евросоюза в отношении РФ должна базироваться на трех принципах: сдерживание, отталкивание и взаимодействие, говорится в обнародованном документе.

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