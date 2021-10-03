Качура: "Гала-концерт или нет. Я просто хочу поесть"

"Слуги народа" собираются на гала-концерт после заседания "Большой фракции" с президентом.

Качура:
Александр Качура
Фото: Анна Стешенко

Депутаты "Слуги народа" собираются на гала-концерт после заседания "Большой фракции" с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Нардеп Александр Качура рассказал, что надел на мероприятие свой "символический" костюм, в котором он выиграл в суде одно из дел "95 квартала".

На вопрос, идет ли он на гала-концерт, Качура сказал: "Гала - не гала. А я хочу поесть ... Я хочу просто поужинать".

Нардеп также рассказал, что на концерт приглашены звезды, а вести его будет Катя Осадчая.

Фото: Анна Стешенко
Ольга Смаглюк-Василевская
Фото: Анна Стешенко
Ольга Смаглюк-Василевская
Роман Грищук
Фото: Анна Стешенко
Роман Грищук
Юлия Гришина
Фото: Анна Стешенко
Юлия Гришина

Напомним, фракция "Слуга народа" в рамках съезда в Трускавце 2 октября обсудила так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США.

Также состоялась панель с силовиками, где они рассказали, что необходимо от парламента, какие реформы на стадии завершения, реформу СБУ, вопросы относительно таможни и налоговой.

Народные депутаты также планировали обсудить кадровые вопросы, но решили перенести их на другое заседание. А взамен собрали подписи за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Президент Зеленский провел со "слугами" весь день и тоже должен остаться на гала-концерт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗОФигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗО
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Качура: закон об олигархах рассмотрят "по статьям"Качура: закон об олигархах рассмотрят "по статьям"
Качура: «Слуга народа» с президентом подытожит результаты работы за два годаКачура: «Слуга народа» с президентом подытожит результаты работы за два года
Без украинских заробитчан экономика Чехии просто бы остановиласьБез украинских заробитчан экономика Чехии просто бы остановилась
Харьковский соратник Медведчука восстановил "камень дружбы" с РоSSией, но он не простоял и двух часовХарьковский соратник Медведчука восстановил "камень дружбы" с РоSSией, но он не простоял и двух часов
Рада в пятницу будет просить США сделать Украину основным союзником вне НАТО, - КачураРада в пятницу будет просить США сделать Украину основным союзником вне НАТО, - Качура
Зеленский пообещал сделать из олигархов "просто крупных бизнесменов"Зеленский пообещал сделать из олигархов "просто крупных бизнесменов"
На Харьковщине восстановленный ОПЗЖ "камень дружбы" с РоSSией не простоял и сутокНа Харьковщине восстановленный ОПЗЖ "камень дружбы" с РоSSией не простоял и суток
Зеленский в поздравлении женщинам: «Без вас мы - просто биологические существа. С вами - люди и личности"Зеленский в поздравлении женщинам: «Без вас мы - просто биологические существа. С вами - люди и личности"
Рада получила документы для назначения выборов мэра Харькова, - КачураРада получила документы для назначения выборов мэра Харькова, - Качура
"РоSSия просто хоронит Минск, пытаясь заставить Украину отказаться от переговоров", - Казанский"РоSSия просто хоронит Минск, пытаясь заставить Украину отказаться от переговоров", - Казанский
Последние новости
Подгружаем последние новости