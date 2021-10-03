Качура: "Гала-концерт или нет. Я просто хочу поесть"
"Слуги народа" собираются на гала-концерт после заседания "Большой фракции" с президентом.
Депутаты "Слуги народа" собираются на гала-концерт после заседания "Большой фракции" с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Нардеп Александр Качура рассказал, что надел на мероприятие свой "символический" костюм, в котором он выиграл в суде одно из дел "95 квартала".
На вопрос, идет ли он на гала-концерт, Качура сказал: "Гала - не гала. А я хочу поесть ... Я хочу просто поужинать".
Нардеп также рассказал, что на концерт приглашены звезды, а вести его будет Катя Осадчая.
Напомним, фракция "Слуга народа" в рамках съезда в Трускавце 2 октября обсудила так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США.
Также состоялась панель с силовиками, где они рассказали, что необходимо от парламента, какие реформы на стадии завершения, реформу СБУ, вопросы относительно таможни и налоговой.
Народные депутаты также планировали обсудить кадровые вопросы, но решили перенести их на другое заседание. А взамен собрали подписи за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Президент Зеленский провел со "слугами" весь день и тоже должен остаться на гала-концерт.