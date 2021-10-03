Качура: "Гала-концерт или нет. Я просто хочу поесть"

"Слуги народа" собираются на гала-концерт после заседания "Большой фракции" с президентом.

Депутаты "Слуги народа" собираются на гала-концерт после заседания "Большой фракции" с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Нардеп Александр Качура рассказал, что надел на мероприятие свой "символический" костюм, в котором он выиграл в суде одно из дел "95 квартала".

На вопрос, идет ли он на гала-концерт, Качура сказал: "Гала - не гала. А я хочу поесть ... Я хочу просто поужинать".

Нардеп также рассказал, что на концерт приглашены звезды, а вести его будет Катя Осадчая.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко Ольга Смаглюк-Василевская

Фото: Анна Стешенко Роман Грищук

Фото: Анна Стешенко Юлия Гришина

Напомним, фракция "Слуга народа" в рамках съезда в Трускавце 2 октября обсудила так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США .

Также состоялась панель с силовиками, где они рассказали, что необходимо от парламента, какие реформы на стадии завершения, реформу СБУ , вопросы относительно таможни и налоговой.

Народные депутаты также планировали обсудить кадровые вопросы, но решили перенести их на другое заседание. А взамен собрали подписи за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Президент Зеленский провел со "слугами" весь день и тоже должен остаться на гала-концерт.