Президент Зеленский ответил, решил ли баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский пока не решил, баллотироваться ли ему на второй президентский срок.

Об этом он сказал на брифинге в Трускавце, где проходило заседание фракции "Слуга народа".

"Я ничего не решил по второму сроку. Что касается того, что вы сказали -" я пойду, когда выполню все обещания "- я говорил немного о другом, в другом смысле. Я сказал: я считаю, мы выполнили где 30-35% наших обещаний и программ, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, будет политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. а я хочу сделать все, и успеть сделать все, что пообещал. Но это также не значит, что когда я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца своей каденции пойду. Нет, я до конца точно поработаю", - отметил он.

Напомним, вчера президент на заседании фракции сказал, что "хотел бы быть президентом, когда будут выполнены все обещания".

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок, за который изменит страну и передаст ее новому президенту.

Однако уже в 2020 году Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, так как одной каденции ему не хватит для реализации задуманного.

В марте 2021 года лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия сообщили, что партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.