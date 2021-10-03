"Партия имеет миллион вопросов к Разумкову", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что партия "Слуга народа" имеет "миллион вопросов" к Дмитрию Разумкову, прежде всего, не как к председателю парламента, а как к члену команды "Слуги народа", которой он был делегирован на эту должность.

Об этом глава государства сообщил на брифинге в Трускавце по результатам заседания фракции.

"Этот вопрос внутреннее фракционный. Я в принципе не комментировал эту ситуацию, несмотря на то, что председатель Верховной Рады очень много об этом говорил, о влиянии, о давлении, я не знаю ... Потому что именно господин Разумков как партиец "Слуги народа", как член фракции и команды, был делегирован партией на должность спикера. Партия имеет миллион вопросов, я вчера их слышал,к председателю Верховной Рады, не как к председателю Верховной Рады, прежде всего, а как к человеку, который был делегирован этой командой, как члена этой команды", - заявил президент.

По словам Зеленского, сейчас ясно, что Разумков "сегодня не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые разговоры, есть и закрытый формат разговоров с ним".

На взгляд президента, Разумков видит другую политическую жизнь, вне "Слуги народа".

"Рабства нет. Если ты решил, что есть свой путь, решил идти своим путем, это твой выбор, это нормально, но ты должен быть, что ты один в этом пути, потому что партия идет так, как должно, за эту карту голосовали, и если ты не поддерживаешь, например, санкции против Медведчука, и таких примеров много, вся СНБО, и все это делают, ты это не делаешь - ты делаешь этот путь. Так же как и закон об олигархах. Мне кажется, партия не может позволить, как это: не подписывать или не голосовать", - отметил он.

Зеленский считает проблемой, что Разумков не обсудил ситуацию сначала с партией, а вышел с этим в публичную плоскость.

"Это достаточно обидно звучит для команды, которую он не считает своей", - добавил Владимир Зеленский.

По его словам, диалог с Разумковым начался месяц назад, когда тот "начал что-то ему говорить с экранов телевидения", но не звонил ему лично, несмотря на то, что были открытые отношения. Зеленский считает это политическими шагами.

"Хочешь - иди, пожалуйста. Это твой выбор", - заявил президент.

Также Зеленский вспомнил, как Разумков выдал подписные листы об импичменте президента. Он сказал, что есть такая процедура, так же, как процедура выдать подписные листы относительно рассмотрения снятия Разумкова.

"У меня нет времени на обиды. Обиды мои или партии "Слуга народа", которая дала господину Разумкову жизнь", - подытожил глава государства.

Напомним, "слуги народа" собрали больше 150 необходимых для регистрации постановления о рассмотрении снятия Разумкова голосов. Самого главу Совета в Трускавец не приглашали. Разумков взамен предложил провести заседание фракции в понедельник, поскольку считает неправильным, что вопрос его отзыва рассматривали без него.