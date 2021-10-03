Зеленский рассказал, какую ответственность будет нести за контакты с олигархами

По его мнению, политическая ответственность "самая мощная, какая у него есть".

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет нести политическую ответственность в случае недекларирования встреч с олигархами после вступления в силу "антиолигархического закона".

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце. В целом для госслужащих и народных избранников в законопроекте предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность, включая увольнение.

"У меня наибольшая ответственность, которая есть, за такие встречи. У меня ответственность политическая ... Рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому политическая ответственность - самая мощная ответственность, которая у меня есть. И если у меня встречи с крупным бизнесом, я считаю, что у меня встречи должны быть даже не в 99, а в 100% должны происходить на Банковой", - заявил президент.

Он добавил, что не заинтересован во встречах с бизнесменами, но власть к ним будет обращаться, если встанет вопрос привлечения средств на развитие спортивной инфраструктуры для того, чтобы Украина принимала Олимпиаду.

Напомним, в сентябре парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах. Документ проголосовали с некоторыми противоречиями в правках.