"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине

На заседании в Трускавце собрали только подписи за отставку Разумкова.

Депутаты фракции "Слуга народа" проведут отдельное заседание по кадровым вопросам в Кабинете министров.

Об этом LB.uа сообщили источники во фракции.

"На заседании большой фракции с президентом, где уже мы ставили этот вопрос, депутатов попросили сдать телефоны. Это было требование УГО. Отставку Разумкова (спикера парламента Дмитрия Разумкова, - ред.) поддержали. Не поддержали отставку спикера депутаты: Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Нелли Яковлева, Сергей Бабак (приближенные к спикеру. Относительно кадровых вопросов в Кабмине, то пообещали, что для обсуждения этого вопроса соберем фракцию отдельно в Киеве ", - рассказал собеседник.

"Присутствовали 208 депутатов в Трускавце. А собрали около 180 подписей за отставку спикера. Голоса в сессионном зале будем собирать уже с помощью групп и других фракций", - рассказал еще один нардеп.

По словам парламентария, на приглашение Разумкова провести встречу со "слугами народа" в понедельник решили, что "централизованно не идем, возможно, кто-то из депутатов - отдельно".

Другой собеседник добавил, что "жаловались на отсутствие коммуникации с руководством Офиса президента. Президент пообещал, что коммуникация будет налажена. Главным ответственным за это назвали Андрея Ермака.

Также председатели комитетов очень жаловались на работу Аппарата Совета из-за того, что в повестку дня не ставят их законопроекты. "Поэтому необходимо менять руководство", - объяснил источник.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала подписи за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова с должности спикера парламента. Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в Киеве в понедельник, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Источники LB.ua рассказали, что подписи за отставку Разумкова собирали "очень напряженно", а другие кадровые вопросы публично не обсуждали.