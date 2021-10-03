"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине

На заседании в Трускавце собрали только подписи за отставку Разумкова.

"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине
Фото: Анна Стешенко

Депутаты фракции "Слуга народа" проведут отдельное заседание по кадровым вопросам в Кабинете министров.

Об этом LB.uа сообщили источники во фракции.

"На заседании большой фракции с президентом, где уже мы ставили этот вопрос, депутатов попросили сдать телефоны. Это было требование УГО. Отставку Разумкова (спикера парламента Дмитрия Разумкова, - ред.) поддержали. Не поддержали отставку спикера депутаты: Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Нелли Яковлева, Сергей Бабак (приближенные к спикеру. Относительно кадровых вопросов в Кабмине, то пообещали, что для обсуждения этого вопроса соберем фракцию отдельно в Киеве", - рассказал собеседник.

"Присутствовали 208 депутатов в Трускавце. А собрали около 180 подписей за отставку спикера. Голоса в сессионном зале будем собирать уже с помощью групп и других фракций", - рассказал еще один нардеп.

По словам парламентария, на приглашение Разумкова провести встречу со "слугами народа" в понедельник решили, что "централизованно не идем, возможно, кто-то из депутатов - отдельно".

Другой собеседник добавил, что "жаловались на отсутствие коммуникации с руководством Офиса президента. Президент пообещал, что коммуникация будет налажена. Главным ответственным за это назвали Андрея Ермака.

Также председатели комитетов очень жаловались на работу Аппарата Совета из-за того, что в повестку дня не ставят их законопроекты. "Поэтому необходимо менять руководство", - объяснил источник.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала подписи за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова с должности спикера парламента. Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в Киеве в понедельник, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Источники LB.ua рассказали, что подписи за отставку Разумкова собирали "очень напряженно", а другие кадровые вопросы публично не обсуждали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗОФигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗО
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков зовет "слуг" на заседание фракции в КиевеРазумков зовет "слуг" на заседание фракции в Киеве
"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль
В Трускавце начинается заседание фракции "Слуга народа"В Трускавце начинается заседание фракции "Слуга народа"
Разумков сообщил, что не поедет на заседание "Слуги народа" в Трускавец, потому что его не приглашалиРазумков сообщил, что не поедет на заседание "Слуги народа" в Трускавец, потому что его не приглашали
На заседаниях фракции тема отзыва Разумкова не обсуждалась, - пресс-секретарь "Слуги народа"На заседаниях фракции тема отзыва Разумкова не обсуждалась, - пресс-секретарь "Слуги народа"
В Кабмине не видят оснований для повышения тарифов на коммуналкуВ Кабмине не видят оснований для повышения тарифов на коммуналку
Заседание ВСК по "вагнергейту" состоится в пятницу, - БезуглаяЗаседание ВСК по "вагнергейту" состоится в пятницу, - Безуглая
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четвергРазумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг
"Мы будем работать секторально", - глава СН о выездном заседании фракции"Мы будем работать секторально", - глава СН о выездном заседании фракции
Тищенко: Депутаты «Слуги народа» поедут на заседание с президентом частично за собственные средстваТищенко: Депутаты «Слуги народа» поедут на заседание с президентом частично за собственные средства
Последние новости
Подгружаем последние новости