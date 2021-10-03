"Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова, - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказал депутат фракции, председатель налогового комитета Совета Даниил Гетманцев.

"Почти единогласно, не хочу ошибиться, 5-7 голосов было "воздержались" или "против", все остальные проголосовали "за", - сообщил Гетманцев.

Он добавил, что вопрос Разумкова поднимался после выступления президента, при этом Владимир Зеленский не инициировал это обсуждение.

"Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия (председатель фракции Давид Арахамия, - ред.) поставил этот вопрос. Арахамия объяснил присутствие президента не как президента, а как лица, которое мы очень уважаем, на этой встрече. Обменялись мнениями, приняли решение", - заверил он.

По словам Гетманцева, сейчас есть более 170 подписей, при этом на подписных листах рассчитано на 175.

"Секретариат фиксировал голоса за и против. Это же очное заседания. Безусловно, будет протокол, безусловно, будет оформлено в соответствии с регламентом", - добавил депутат.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала уже больше 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова с должности спикера парламента. Этого количества достаточно для регистрации проекта постановления о его отставке.

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в Киеве в понедельник, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Источники LB.ua рассказали, что подписи за отставку Разумкова собирали "очень напряженно", а другие кадровые вопросы публично не обсуждали.

20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ внесли и в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу. После этого председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.