"Слуги народа" публично не обсуждали кадровые вопросы, - источники

Подписи за отставку Разумкова собирали "очень напряженно".

"Слуги народа" публично не обсуждали кадровые вопросы, - источники
Фото: sluga-narodu.com

На выездном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского публично не обсудили кадровые вопросы в правительстве. А подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова собирали "очень напряженно".

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции «Слуга народа».

"Это два дня, вырванные из жизни. Нас собрали здесь (Трускавец, отель "Риксос", - ред.) только с одной целью - собрать подписи за отставку спикера Разумкова. Потому что в Киеве бы подписи не собрали. А здесь был президент, все контролировали. Хотя и здесь не хотели подписывать. В течение нескольких часов здесь было такое движение! В перерывах звонили депутатам, Секретариат постоянно «дергал», так как многие депутаты не хотели подписывать. Когда уже насобирали 150 голосов, остальные начали тоже подписывать", - рассказал один из депутатов.

Еще один источник во фракции также сообщил, что "на самой фракции вообще не обсудили кадровые вопросы. Не было публичных объяснений по Разумкову".

Еще один нардеп подтвердил, что "сбор подписей (за отставку Разумкова, - ред) был очень напряженным. Публично кадры не обсуждали. А неофициально - те, кто смог пробиться к президенту. По Кабмину - ситуация до конца не ясна. Сейчас основная задача - это Дмитрий (Разумков, - ред.).

"Фракция продолжает заседание. Сейчас депутаты задают вопросы президенту", - добавил нардеп.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала уже больше 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Этого количества достаточно для регистрации проекта постановления о его отставке.

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в Киеве в понедельник, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Как сообщили LB.ua собственные источники в правительстве, в Кабмине на первую декаду октября запланированы кадровые ротации - могут быть уволены министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Вместе с тем, министр культуры Александр Ткаченко, которого раньше тоже называли кандидатом на увольнение, на должности останется.

Кадровые вопросы были в повестке дня сегодняшнего заседания "Слуги народа" в Трускавце.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗОФигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗО
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль
"Слуга народа" завтра будет обсуждать кадровые вопросы и "план трансформации страны"
Николай Тищенко: "К работе Разумкова есть вопросы по командности и риторике"
Арахамия анонсировал кадровые ротации в правительстве в первой декаде октябряАрахамия анонсировал кадровые ротации в правительстве в первой декаде октября
Покушение на Шефира, скорее всего, было совершено непрофессионалами, - источникиПокушение на Шефира, скорее всего, было совершено непрофессионалами, - источники
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые замены министровШмыгаль прокомментировал возможные кадровые замены министров
Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине, - источникиШмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине, - источники
Арахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые заменыАрахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые замены
В правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источникиВ правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источники
Последние новости
Подгружаем последние новости