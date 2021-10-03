"Слуги народа" публично не обсуждали кадровые вопросы, - источники

На выездном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского публично не обсудили кадровые вопросы в правительстве. А подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова собирали "очень напряженно".

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции «Слуга народа».

"Это два дня, вырванные из жизни. Нас собрали здесь (Трускавец, отель "Риксос", - ред.) только с одной целью - собрать подписи за отставку спикера Разумкова. Потому что в Киеве бы подписи не собрали. А здесь был президент, все контролировали. Хотя и здесь не хотели подписывать. В течение нескольких часов здесь было такое движение! В перерывах звонили депутатам, Секретариат постоянно «дергал», так как многие депутаты не хотели подписывать. Когда уже насобирали 150 голосов, остальные начали тоже подписывать", - рассказал один из депутатов.

Еще один источник во фракции также сообщил, что "на самой фракции вообще не обсудили кадровые вопросы. Не было публичных объяснений по Разумкову".

Еще один нардеп подтвердил, что "сбор подписей (за отставку Разумкова, - ред) был очень напряженным. Публично кадры не обсуждали. А неофициально - те, кто смог пробиться к президенту. По Кабмину - ситуация до конца не ясна. Сейчас основная задача - это Дмитрий (Разумков, - ред.).

"Фракция продолжает заседание. Сейчас депутаты задают вопросы президенту", - добавил нардеп.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала уже больше 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Этого количества достаточно для регистрации проекта постановления о его отставке.

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в Киеве в понедельник, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Как сообщили LB.ua собственные источники в правительстве, в Кабмине на первую декаду октября запланированы кадровые ротации - могут быть уволены министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Вместе с тем, министр культуры Александр Ткаченко, которого раньше тоже называли кандидатом на увольнение, на должности останется.

Кадровые вопросы были в повестке дня сегодняшнего заседания "Слуги народа" в Трускавце.