Зеленский: "Я хотел бы быть президентом на тот момент, когда мы выполним все наши обещания"

Президент отметил, что сейчас в его программе "больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить".

Зеленский: "Я хотел бы быть президентом на тот момент, когда мы выполним все наши обещания"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выступил на Большой фракции "Слуги народа" в Трускавце.

Само мероприятие проходит без прессы, но в Telegram-канале "Слуги народа" есть текстовая трансляция.

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - обратился Зеленский к депутатам.

Он также отметил, что сейчас в программе президента "больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить". Зеленский также пригласил депутатов "в клуб, от которого зависит жизнь каждого украинца".

Президент также похвалил депутатов фракции и похвалился ее достижениями, отметив, что у партии "Слуга народа" еще мало опыта.

Напомним, в мае прошлого года Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине инаугурации, что хотел бы, чтобы во время его каденции в Украине построили автодороги. При этом президент отметил, что одной каденции ему может не хватить, и он подумает о втором сроке.

Перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский обещал за один срок изменить страну и передать ее новому президенту.

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