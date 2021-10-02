На выборах в Грузии лидирует правящая партия - данные экзит-полов

На втором месте - бывшая партия Саакашвили.

На выборах в Грузии лидирует правящая партия - данные экзит-полов

После завершения голосования на местных выборах в Грузии телеканалы обнародовали данные exit-poll, по которым на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По опросу, проведенному по заказу телекомпании "Имеди" компанией "Gorbi", на выборах побеждает правящая партия, набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей, а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (бывшая партия Михаила Саакашвили) - 27,1% голосов.

Грузинский телеканал "Мтавари архи" заказал проведение экзит-пола компании Ipsos, которая также подтвердила первое место правящей партии "Грузинская мечта" - 38,6%, а партия "Единое национальное движение - 33%.

Еще один грузинский телеканал "Формула" заказал опрос кампании Edison Research, по которому также лидирует "Грузинская мечта" - 43%, "Единое национальное движение" - 39%.

Окончательные итоги выборов будут подведены в ЦИК Грузии поздно ночью.

Напомним, в 2020 году грузинская оппозиция отказалась признать результаты выборов в парламент. На фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, антиправительственных протестов и задержания лидера "ЕНД" Ники Мелия глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса.

Сделка оказалась приемлемой для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали и заняли свои места в парламенте, чтобы обеспечить имплементацию договора. "Единое национальное движение", "Лейбористская партия Грузии" и "Европейская Грузия" отказались подписывать соглашение.

Документ предусматривал проведение реформ, а также содержал пункт о том, что если на местных выборах правящей партии не удастся набрать более 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Ее представители заявили, что досрочных парламентских выборов не будет, даже если правящая партия наберет на местных выборах 1% голосов избирателей.

Отметим, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили накануне выборов приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Его задержали правоохранители и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Залужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторженияЗалужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторжения
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: "Партия "Слуга народа" только родилась, она маленькая, только начала ходить"
На Саакашвили в Грузии завели дело о незаконном пересечении границыНа Саакашвили в Грузии завели дело о незаконном пересечении границы
В Госдепе прокомментировали задержание Саакашвили в ГрузииВ Госдепе прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии
МИД вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания СаакашвилиМИД вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания Саакашвили
Саакашвили арестовали в ГрузииСаакашвили арестовали в Грузии
СБУ перехватила телефонные разговоры о масштабных фальсификациях на выборах в Госдуму фюрера РФ в ОРДЛОСБУ перехватила телефонные разговоры о масштабных фальсификациях на выборах в Госдуму фюрера РФ в ОРДЛО
Украина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на ДонбассеУкраина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на Донбассе
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, "Слуга народа" и "ЕС" - в партийном, - КМИСЗеленский лидирует в президентском рейтинге, "Слуга народа" и "ЕС" - в партийном, - КМИС
СБУ опубликовала секретные данные о начале Второй мировой войныСБУ опубликовала секретные данные о начале Второй мировой войны
"РоSSия выдает желаемое за действительное", - МИД о "международных наблюдателях" на роSSийских выборах в Крыму"РоSSия выдает желаемое за действительное", - МИД о "международных наблюдателях" на роSSийских выборах в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости