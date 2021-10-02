На выборах в Грузии лидирует правящая партия - данные экзит-полов

После завершения голосования на местных выборах в Грузии телеканалы обнародовали данные exit-poll, по которым на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По опросу, проведенному по заказу телекомпании "Имеди" компанией "Gorbi", на выборах побеждает правящая партия, набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей, а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (бывшая партия Михаила Саакашвили) - 27,1% голосов.

Грузинский телеканал "Мтавари архи" заказал проведение экзит-пола компании Ipsos, которая также подтвердила первое место правящей партии "Грузинская мечта" - 38,6%, а партия "Единое национальное движение - 33%.

Еще один грузинский телеканал "Формула" заказал опрос кампании Edison Research, по которому также лидирует "Грузинская мечта" - 43%, "Единое национальное движение" - 39%.

Окончательные итоги выборов будут подведены в ЦИК Грузии поздно ночью.

Напомним, в 2020 году грузинская оппозиция отказалась признать результаты выборов в парламент. На фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, антиправительственных протестов и задержания лидера "ЕНД" Ники Мелия глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса.

Сделка оказалась приемлемой для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали и заняли свои места в парламенте, чтобы обеспечить имплементацию договора. "Единое национальное движение", "Лейбористская партия Грузии" и "Европейская Грузия" отказались подписывать соглашение.

Документ предусматривал проведение реформ, а также содержал пункт о том, что если на местных выборах правящей партии не удастся набрать более 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Ее представители заявили, что досрочных парламентских выборов не будет, даже если правящая партия наберет на местных выборах 1% голосов избирателей.

Отметим, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили накануне выборов приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Его задержали правоохранители и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодания.