Зеленский: "Партия "Слуга народа" только родилась, она маленькая, только начала ходить"

Президент похвалил депутатов на Большой фракции в Трускавце.

Президент Владимир Зеленский выступил на Большой фракции "Слуги народа" в Трускавце.

Само мероприятие проходит без прессы, но в Telegram-канале "Слуги народа" есть текстовая трансляция.

"Сегодня мы - на первом месте. Это большая ответственность. Первым быть сложно, но и - огромный потенциал. Это возможность изменять все государство", - сказал президент.

"Была у нас инфраструктура? Нет. Мы - первые в Европе по количеству качественных километров дорог", - добавил президент.

Зеленский также рассказал о победе команды президента и "Слуги народа". При этом он отметил, что партия еще молодая и не очень опытная.

"Партия "Слуга народа" только родилась. Она "маленькая", только "начала ходить". У всех было мало опыта, но есть большой путь, и этот путь можно пройти. Партия может укрепляться. Мы должны работать как одна команда", - сказал президент.

Он также похвастался другими достижениями.

"У нас появилась цифровизация. Мы - номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим пейперлес, нет бумаг. Это партия "Слуга народа", это мы ... С точки зрения медицины у нас есть много вызовов, было много испытаний. Сегодня я вижу команду по медицине, она есть в государстве. Мы выбрали министра, работает профильный комитет и мы готовы к любым вызовам", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что сейчас Совет национальной безопасности и обороны работает очень "мощно".

"Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты - предатель, мы будем знать, где твое место", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл на выездное заседание фракции “Слуга народа” в Трускавце. Он пробыл с депутатами весь день и останется на гала-концерт.

Депутаты обсудили так называемый план трансформации страны, драфт которого президент представил во время поездки в США.

Также состоялась панель с силовиками, они рассказывали, что необходимо от парламента, какие реформы на стадии завершения, реформу СБУ, вопросы таможни и налоговой. Народные депутаты также обсудили кадровые вопросы.

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