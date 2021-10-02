Прокуратура передала в суд обвинительный акт по восьми боевикам "ДНР", которые пытали людей в донецкой "Изоляции"

Их будут судить заочно.

?Прокуратура передала в суд обвинительный акт по восьми боевикам "ДНР", которые пытали людей в донецкой "Изоляции"
Фото: ТСН

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении восьми боевиков незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР" по делу о пытках в подпольной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Мужчин обвиняют по статьям о торговле людьми, руководстве и участии в преступной организации, участии в террористической организации, участии в деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, нарушении законов и обычаев войны.

"Досудебным расследованием установлено, что в период 2014-2017 годов два представителя «службы специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР» организовали и контролировали незаконную деятельность, которая заключалась в захвате и незаконном удержании гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных сил Украины в так называемой тюрьме «Изоляция» в Донецке", - говорится в сообщении.

По их приказами шесть так называемых "конвоиров" подпольной тюрьмы незаконно удерживали в нечеловеческих условиях 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.

Поскольку обвиняемые скрываются от следствия, их будут судить заочно.

Напомним, помещение донецкого центра современного искусства "Изоляция" в 2014 году захватили контролируемые Россией группировки. Позже, по словам пленных и заложников, которые возвращались с обменами, стало известно, что в "Изоляции" организовали тюрьму. Пленные часто называют тюрьму "современным концлагерем" и сообщают о пытках.

При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники с роSSийским гражданством, которые захватили фонд "Изоляция". В целом полиция заочно привлекла к ответственности десятерых боевиков, которые пытали и незаконно удерживали граждан в тюрьме.

Узниками тюрьмы "Изоляция" были, в частности, ученый Игорь Козловский, а также журналист Станислав Асеев, который после освобождения написал книгу "Светлый путь: история одного концлагеря". Читайте также интервью LB.ua с Козловским

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