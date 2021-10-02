В центре столицы состоялся "Марш за Киев" (фоторепортаж)

В акции приняли участие около 4-5 тыс. человек.

В центре столицы состоялся "Марш за Киев" (фоторепортаж)
"Марш за Киев"
Фото: Макс Требухов

В центре столицы завершилась акция "Марш за Киев", посвященная привлечению внимания к проблемам города.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Марш завершился музыкальным рейвом возле здания Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что официальная часть акции завершилась в 17:30 так называемым музыкальным рейвом. В ней приняли участие около 4-5 тыс. человек.

Участники акции пришли с плакатами: "Требуем город для жизни", "Не разрушай - реставрируй", "Архитектура модернизма - достанется", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду" , "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По словам организаторов, у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотическую застройку; разработать новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, ранее в КГГА заявили, что генеральный план Киева будет вынесен на общественные слушания до конца года.

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