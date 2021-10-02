На Донбассе украинский военный получил осколочное ранение

Оккупанты четыре раза нарушили "режим тишины".

На Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
Фото: pravda.com.ua

С начала воскресенья, 2 октября, роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В двух случаях применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Около Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

"Наши защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 1 октября, в районе боевых действий на Донбассе были зафиксированы 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых - удовлетворительное.

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