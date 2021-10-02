Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять РоSSии - Порошенко на конференции по безопасности

"Существующая политика ЕС в отношении восточноевропейских соседей разваливается".

Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять РоSSии - Порошенко на конференции по безопасности
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в международной конференции в сфере безопасности в Висбю (Готланд, Швеция) и представил видение ключевых вызовов перед восточной политикой Евросоюза и содержательного наполнения новой редакции "Восточного партнерства".

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что сворачивание суверенитета и демократии в Беларуси, усиление контроля Москвы над Арменией свидетельствуют, что существующая политика ЕС в отношении восточноевропейских соседей разваливается, а Запад рискует проиграть острую геополитическую конкуренцию с Россией в странах региона.

«Для своего выживания «Восточное партнерство» требует нового смысла, амбициозной повестки дня, четкого видения будущего, а главное - политической воли объединенной Европы», - отметил пятый Президент.

По его словам, Европейский Союз и Запад в целом должны перестать пытаться «не обижать Путина», а жестко противостоять деструктивным действиям РоSSийской Федерации. Он также призвал к продолжению и усилению политики санкций против РоSSии как страны-агрессора.

«Нет времени для колебаний, раздумий, умиротворения, полумер и политики выжидания, потому что именно сегодня, в том числе в Украине, решается будущее и европейского континента, и РоSSии», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

По мнению Порошенко, одновременно Запад должен обновить подходы к отношениям со странами «Восточного партнерства», особенно со странами, которые четко провозгласили курс на интеграцию с Евросоюзом и заключили Соглашения об ассоциации - Украиной, Грузией и Молдовой.

«Сегодня мы имеем возможность творить наше общее будущее путем формирования «Восточного партнерства 2.0» на основе Стратегии восточного расширения», - отметил Петр Порошенко.

По словам пятого Президента, такая Стратегия требует политического лидерства со стороны Евросоюза и разумного сочетания существующих реалий с обновленными механизмами и инструментами, испытанными в рамках предыдущих волн расширения Союза, в частности, углубленной секторальной интеграцией, «скринингом» законодательства, усиленной финансовой поддержкой.

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